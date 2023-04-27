Ахметов не исключил своего ухода из «Краснодара» летом

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов не исключил своего ухода из клуба в летнее трансферное окно

Ранее 25-летний выразил недовольство своим игровым временем.

«Не все устраивает. Был период, когда я играл чаще, приносил пользу, был в хорошей форме. А сейчас недоволен своим игровым временем, поэтому буду разговаривать с руководством. Посмотрим, что будет летом. Смена клуба? Всё возможно», — цитирует Ахметова Sport24.

В текущем сезоне Ильзат провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил четырьмя мячами и четырьмя результативными передачами.