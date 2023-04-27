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Ахметов не исключил своего ухода из «Краснодара» летом

Футболист перешел в команду летом прошлого года на правах свободного агента из ЦСКА.
27 апреля 2023 12:15
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов не исключил своего ухода из клуба в летнее трансферное окно

Ранее 25-летний выразил недовольство своим игровым временем.

«Не все устраивает. Был период, когда я играл чаще, приносил пользу, был в хорошей форме. А сейчас недоволен своим игровым временем, поэтому буду разговаривать с руководством. Посмотрим, что будет летом. Смена клуба? Всё возможно», — цитирует Ахметова Sport24.

В текущем сезоне Ильзат провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил четырьмя мячами и четырьмя результативными передачами.

источник: Sport24.ru
Ахметов не исключил своего ухода из «Краснодара» летом
Футболист перешел в команду летом прошлого года на правах свободного агента из ЦСКА.
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