Семак высказался об отказе Дзюбы пожать ему руку

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался относительно того, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба отказался жать руку специалисту после матча 22-го тура чемпионата России.

Напомним, что игра в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После игры Семак пошел к Дзюбе, чтобы пожать футболисту руку, но игрок «Локомотива» тут же двинулся в сторону подтрибунного помещения.

«Проще жить в гармонии с собой и не принимать близко к сердцу такие моменты. У меня нет ни к кому отрицательных эмоций. Каждому бывшему игроку - только благодарность. И нет человека, которому я не подал бы руки, но у Артема другой характер и воспитание», — приводит «Чемпионат» слова Семака.

Дзюба позднее заявил, что не заметил Семака.