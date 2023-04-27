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Семак высказался об отказе Дзюбы пожать ему руку

Футболист и тренер вместе работали в клубе из Санкт-Петербурге.
27 апреля 2023 13:20
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался относительно того, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба отказался жать руку специалисту после матча 22-го тура чемпионата России.

Напомним, что игра в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После игры Семак пошел к Дзюбе, чтобы пожать футболисту руку, но игрок «Локомотива» тут же двинулся в сторону подтрибунного помещения.

«Проще жить в гармонии с собой и не принимать близко к сердцу такие моменты. У меня нет ни к кому отрицательных эмоций. Каждому бывшему игроку - только благодарность. И нет человека, которому я не подал бы руки, но у Артема другой характер и воспитание», — приводит «Чемпионат» слова Семака.

Дзюба позднее заявил, что не заметил Семака.

источник: Чемпионат.com
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