Семак подтвердил интерес «Зенита» к Пиняеву

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался относительно возможного трансфера полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

Отметим, что зимой 18-летний футболист стал игроком железнодорожников, покинув «Крылья Советов».

«Была ли возможность пригласить Пиняева? Не знаю. Мы давно обозначали интерес, но насколько подошло к реальным переговорам, мне неизвестно», – приводит «Чемпионат» слова Семака.

В текущем сезоне РПЛ Пиняев провел 17 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Также на счету Сергея семь матчей в Кубке России, в которых он забил один гол и отдал один результативный пас.