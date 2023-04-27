Семак подтвердил интерес «Зенита» к Пиняеву

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался относительно возможного трансфера полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.
Отметим, что зимой 18-летний футболист стал игроком железнодорожников, покинув «Крылья Советов».
«Была ли возможность пригласить Пиняева? Не знаю. Мы давно обозначали интерес, но насколько подошло к реальным переговорам, мне неизвестно», – приводит «Чемпионат» слова Семака.
В текущем сезоне РПЛ Пиняев провел 17 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.
Также на счету Сергея семь матчей в Кубке России, в которых он забил один гол и отдал один результативный пас.
источник: Чемпионат.com