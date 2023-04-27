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Семак подтвердил интерес «Зенита» к Пиняеву

Футболист является автором самого «молодого» гола в истории сборной России.
Семак подтвердил интерес «Зенита» к Пиняеву
27 апреля 2023 13:41
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался относительно возможного трансфера полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

Отметим, что зимой 18-летний футболист стал игроком железнодорожников, покинув «Крылья Советов».

«Была ли возможность пригласить Пиняева? Не знаю. Мы давно обозначали интерес, но насколько подошло к реальным переговорам, мне неизвестно», – приводит «Чемпионат» слова Семака.

В текущем сезоне РПЛ Пиняев провел 17 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Также на счету Сергея семь матчей в Кубке России, в которых он забил один гол и отдал один результативный пас.

источник: Чемпионат.com
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