«Вы – отстой». Аллегри – резко высказался в адрес руководства «Интера» после матча Кубка Италии

Стало известно, что сказал главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри руководителям «Интера» после матча Кубка Италии.

Напомним, что в ответном матче полуфинала турнира «старая синьора» проиграла со счетом 0:1. В решающем матче «Интер» сыграет с победителем пары «Фиорентина» – «Кремонезе».

«Вы – отстой, вы все равно финишируете шестыми», – приводит La Gazzetta dello Sport слова Аллегри по в адрес гендиректора «нерадзурри» Джузеппе Маротты и менеджера миланцев Дарио Баччины.

Добавим, что в чемпионате Италии «Ювентус» занимает третье место, набрав 59 очков. «Интер» идет шестым. В активе клуба из Милана 54 очка.