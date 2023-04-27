Российский полузащитник Пруцев близок к переходу в «Базель»

Полузащитник «Црвены звезды» Егор Пруцев близок к переходу в «Базель». Об этом сообщает Sport24.

Отмечается, что сам хавбек не против покинуть белградскую команду ради выступления в чемпионате Швейцарии. При этом сумма сделки может составить два с половиной миллиона евро, а сам трансфер будет совершен в первые дни летнего регистрационного периода.

Напомним, что 20-летний россиянин перебрался в сербскую команду из «Сочи» летом 2022 года, подписав контракт до конца сезона-2025/26.