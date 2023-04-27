Овечкин может снова сыграть за футбольное «Динамо»

Генеральный директор ФК «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин этим летом может провести товарищеский матч за московскую команду.

«Александр Овечкин летом может сыграть за «Динамо» в товарищеском матче. Работаем с ним», - приводит слова функционера ТАСС.

Напомним, что в июне 2022 года Овечкин поучаствовал в товарищеском игре в составе «Динамо» против медийной команды «Амкал» (5:0). Хоккеист отличился забитым мячом на 11-й минуте, после чего был заменен на полузащитника Даниила Фомина.