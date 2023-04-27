Агент нападающего «Краснодара» Кади Боржеса рассказал о состоянии футболиста

Хелсио Алиск, агент нападающего «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал о состоянии своего клиента.

Напомним, что в начале второго тайма матча «Спартак» - «Краснодар» (4:3) защитник красно-белых Георгий Джикия столкнулся плечом с виском оппонента. После этого Кади упал на газон потерял сознание. Игрок «Спартака» вытащил Боржесу язык, после чего на поле вышла медицинская бригада.

Футболиста «Краснодара» унесли на носилках в сознании, госпитализировали и диагностировали перелом.

«Я не знаю сроков восстановления. Но с ним все в порядке», - приводит ТАСС слова агента.

Кади пополнил состав «Краснодара» в январе 2023 года. В текущем сезоне РПЛ новичок «быков» провел семь матчей и забил три мяча.