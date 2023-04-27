ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Агент нападающего «Краснодара» Кади Боржеса рассказал о состоянии футболиста

26-летний бразильский футболист завершил прошлый матч на носилках медицинского персонала.
Агент нападающего «Краснодара» Кади Боржеса рассказал о состоянии футболиста
27 апреля 2023 14:41
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК «Краснодар»

Хелсио Алиск, агент нападающего «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал о состоянии своего клиента.

Напомним, что в начале второго тайма матча «Спартак» - «Краснодар» (4:3) защитник красно-белых Георгий Джикия столкнулся плечом с виском оппонента. После этого Кади упал на газон потерял сознание. Игрок «Спартака» вытащил Боржесу язык, после чего на поле вышла медицинская бригада.

Футболиста «Краснодара» унесли на носилках в сознании, госпитализировали и диагностировали перелом.

«Я не знаю сроков восстановления. Но с ним все в порядке», - приводит ТАСС слова агента.

Кади пополнил состав «Краснодара» в январе 2023 года. В текущем сезоне РПЛ новичок «быков» провел семь матчей и забил три мяча.

источник: ТАСС
Игрокам тульского «Арсенала» три месяца не платят зарплату
Команду тренирует Александр Сторожук.
27.04.2023 15:09
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Кутепова, Нетфуллина и Жигулева исключили из чата «Торпедо» в мессенджере
Главный тренер команды устанавливает свои правила.
27.04.2023 14:58
Футбол
автор: Максим Скороходов
Семак рассказал, как Малкома обманули при переговорах с «ПСЖ»
Французский клуб проявлял интерес к игроку «Зенита».
27.04.2023 14:54
Футбол
Агент нападающего «Краснодара» Кади Боржеса рассказал о состоянии футболиста
Агент нападающего «Краснодара» Кади Боржеса рассказал о состоянии футболиста
26-летний бразильский футболист завершил прошлый матч на носилках медицинского персонала.
27.04.2023 14:41
Футбол
автор: Максим Скороходов
Овечкин может снова сыграть за футбольное «Динамо»
В клубе сообщили, что ведутся переговоры.
27.04.2023 14:31
Футбол
«Вы – отстой». Аллегри – резко высказался в адрес руководства «Интера» после матча Кубка Италии
«Вы – отстой». Аллегри – резко высказался в адрес руководства «Интера» после матча Кубка Италии
Своих футболистов специалист просит «не пускать клуб из Милана в Лигу чемпионов».
27.04.2023 14:21
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Российский полузащитник Пруцев близок к переходу в «Базель»
На данный момент футболист защищает цвета «Црвены Звезды».
27.04.2023 14:14
Футбол
Сафиуллин обыграл Джарри в матче первого круга турнира в Мадриде
Соперник россиянина занимает 51-е место в рейтинге ATP.
27.04.2023 13:58
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Семак подтвердил интерес «Зенита» к Пиняеву
Семак подтвердил интерес «Зенита» к Пиняеву
Футболист является автором самого «молодого» гола в истории сборной России.
27.04.2023 13:41
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика