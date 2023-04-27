Семак рассказал, как Малкома обманули при переговорах с «ПСЖ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об интересе к нападающему команды Малкому со стороны «Пари Сен-Жермен».

«Вопрос не в том, ушел бы он или нет. Вопрос – как уходить. Есть цивилизованные методы, от которых стоит отталкиваться. Ведь в этой истории и Малкома ввели в заблуждение, сказав, что с «Зенитом» уже обо всем договорились. Хотя это было неправдой», – приводит слова специалиста «Чемпионат».

Добавим, что Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. Всего за сине-бело-голубых он отыграл 105 матчей, забил 37 голов и отдал 24 результативных передачи. Его контракт истекает в конце сезона-2026/27.