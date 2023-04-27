Кутепова, Нетфуллина и Жигулева исключили из чата «Торпедо» в мессенджере

Из командного чата «Торпедо» в мессенджере были удалены ранее отстраненные от тренировок с основным составом защитники Илья Кутепов, Юрий Журавлев и капитан команды хавбек Равиль Нетфуллин, сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, это общее решение главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета и президента клуба Ярослава Савина.

Об отстранении всех трех футболистов стало известно 25 апреля. По словам Нетфуллина, его отстранили из-за того, что вносит «негатив в коллектив».