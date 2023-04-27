Игрокам тульского «Арсенала» три месяца не платят зарплату

В тульском «Арсенале» имеются долги перед футболистами и тренерским штабом.

Напомним, что клуб вылетел из РПЛ в первую лигу по итогам минувшего сезона.

«Задержки по зарплате составляют три месяца, также полгода не выплачиваются премиальные», — заявил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Добавим, что «Арсенал» занимает восьмое место в турнирной таблице. Тульский клуб набрал 37 очков после 28 матчей. Первой идет калининградская «Балтика» (57).

1 мая «Арсенал» сыграет во Владикавказе с «Аланией».