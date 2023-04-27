Александр Мостовой заявил, что может работать в «Спартаке» не хуже Абаскаля

Экс-вингер «Спартака» Александр Мостовой оценил работу испанского тренера Гильерма Абаскаля, возглавившего команду перед началом текущего сезона.

«Я вот недавно сходил на стадион посмотреть на «Спартак» впервые за несколько лет. Думаете, я снизу не могу постоять, покричать с бровки за полтора‑два миллиона в год, как Абаскаль? Тренируют люди, не игравшие в футбол, что‑то там орут, бегают», - приводит «Матч ТВ» слова Мостового.

Напомним, что «Спартак» вылетел из Кубка Росии, проиграв в нижней сетки плей-офф «Акрону», а РПЛ красно-белые идут на третьем месте, отставая на десять очков от «Зенита» и на одно от «Ростова».