В «Спартаке» рассказали о ситуации с травмированными игроками

В «Спартаке» Дмитрий Зеленов высказались о ситуации с травмированными в московском клубе.

Напомним, что несколько футболистов красно-белых пропустили ряд последних матчей из-за повреждений.

«Все недавно травмированные футболисты, кроме Хлусевича, работают в общей группе и готовятся к субботнему матчу с «Ростовом». Даниил тоже должен вот-вот вернуться в строй», — приводит «Спорт-Экспресс» слова руководителя пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова.

Напомним, что Хлусевич не выходил на поле в тех последних матчах. Давно не играл и полузащитник Виктор Мозес.

«Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 48 очков.