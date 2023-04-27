«Урал» подписал предварительный контракт с защитником Кики

Состав «Урала» из Екатеринбурга может пополнить португальский защитник.

Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов, «шмели» подписали предварительный контракт с 28-летним игроком «Визелы» Кики.

Отмечается, что контракт футболиста с португальским клубом истекает в июне. После этого Кики станет свободным агентом и подпишет с «Уралом» полноценное соглашение.

В текущем сезоне Кики провел 24 матча, в которых отметился одним забитым мячом.

«Урал» занимает 11-е место в Российской Премьер-Лиге, набрав 25 очков.