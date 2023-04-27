Дортмундская «Боруссия» объявила о продлении контракта с Ройсом

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «шмелей».

Отмечается, что новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2023/24. Предыдущий контракт истекал летом 2023 года. К слову, следующий сезон станет для Ройса 12-м в составе немецкой команды.

Напомним, что Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. С тех пор за дортмундцев он отыграл 380 матчей, забил 161 гол и отдал 120 результативных передач. Его нынешнее соглашение с немецкой командой истекает ближайшим летом.