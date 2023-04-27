Нобоа ждет получения российского гражданства

Хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа находится в процессе получения российского паспорта.

Напомним, что 38-летний футболист защищает цвета сборной Эквадора. Он принимал участие в ЧМ-2014.

«Когдa в 2014 году я задумывался о получении российского паспортa, то все-таки думал, что не буду проводить так много времени в России. К тому же я уже тогдa был женат и думал, что уеду обратно домой. А что кaсается российского гражданства сейчaс — я уже сдал все документы, жду получения», — приводит Sport24 слова Нобоа.

В чемпионате России Кристиан также выступал за «Рубин», «Динамо», «Зенит» и «Ростов».