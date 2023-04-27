Тухель хочет видеть Каземиро в «Баварии»

«Баварии» ищет варианты усиления линии полузащиты в летнее трансферное окно.

Как сообщает Kicker, главный тренер мюнхенской команды хочет видеть в команде бразильского хавбека «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

Соглашение 31-летнего футболиста с английским клубом действует до конца июня 2026 года.

В текущем сезоне Каземиро провел 42 матчах, в которых забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе «Баварии» к полузащитнику «Челси» Матео Ковачичу.