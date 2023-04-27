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Тухель хочет видеть Каземиро в «Баварии»

Ориентировочная стоимость хавбека составляет 50 миллионов евро.
27 апреля 2023 17:58
автор: Александр Поволоцкий

«Баварии» ищет варианты усиления линии полузащиты в летнее трансферное окно.

Как сообщает Kicker, главный тренер мюнхенской команды хочет видеть в команде бразильского хавбека «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

Соглашение 31-летнего футболиста с английским клубом действует до конца июня 2026 года.

В текущем сезоне Каземиро провел 42 матчах, в которых забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе «Баварии» к полузащитнику «Челси» Матео Ковачичу.

источник: Kicker
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