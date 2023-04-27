«Милан» заинтересован в приобретении Арнаутовича

«Милан» заинтересован в покупке нападающего «Болоньи» Марко Арнаутовича в летнее трансферное окно. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.
По данным источника руководство «Болоньи» готово продать игрока и запросят за него приблизительно 5 млн евро.
В свою очередь, спортивные директора «россонери» Паоло Мальдини и Фредерик Массара всерьез намерены укрепить нападение, а Арнаутовича является подходящим вариантом для усиления линии атаки.
Добавим, что в нынешнем сезоне Серии А форвард провел 16 матчей за«Болонью» и забил восемь мячей.
источник: La Gazzetta dello Sport