«Милан» заинтересован в приобретении Арнаутовича

«Милан» заинтересован в покупке нападающего «Болоньи» Марко Арнаутовича в летнее трансферное окно. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

По данным источника руководство «Болоньи» готово продать игрока и запросят за него приблизительно 5 млн евро.

В свою очередь, спортивные директора «россонери» Паоло Мальдини и Фредерик Массара всерьез намерены укрепить нападение, а Арнаутовича является подходящим вариантом для усиления линии атаки.

Добавим, что в нынешнем сезоне Серии А форвард провел 16 матчей за«Болонью» и забил восемь мячей.