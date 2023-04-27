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Семак убежден, что европейский футбол более привычен для России

В свою очередь, наставник «Зенита» не считает переход нашей сборной в Азию ужасной идеей. 
27 апреля 2023 18:44
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возможном переходе национальной команды России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Конечно, в плане футбола нам ближе Европа. Возникает вопрос лишь в том, можем ли мы рассчитывать на возвращение. Выступать необходимо в любом случае. Учитывая последние результаты, сложно может быть везде. В том же Иране показывают очень интенсивный и агрессивный футбол. По темпу игры они точно не уступают нам, возможно, только по уровню. Видно, что в той стране футбол развивается. Нам нужно понять, какие сроки нашего отстранения. Есть ли вариант подождать или рассматривать другие варианты. Мне кажется, что переход в Азию не станет для нас чем-то катастрофическим», – приводит слова Семака «Чемпионат».

Напомним, что в феврале 2022 года российские и белорусские команды и сборные были отстранены от участия в международных турнирах.

источник: Чемпионат.com
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