Семак убежден, что европейский футбол более привычен для России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возможном переходе национальной команды России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Конечно, в плане футбола нам ближе Европа. Возникает вопрос лишь в том, можем ли мы рассчитывать на возвращение. Выступать необходимо в любом случае. Учитывая последние результаты, сложно может быть везде. В том же Иране показывают очень интенсивный и агрессивный футбол. По темпу игры они точно не уступают нам, возможно, только по уровню. Видно, что в той стране футбол развивается. Нам нужно понять, какие сроки нашего отстранения. Есть ли вариант подождать или рассматривать другие варианты. Мне кажется, что переход в Азию не станет для нас чем-то катастрофическим», – приводит слова Семака «Чемпионат».

Напомним, что в феврале 2022 года российские и белорусские команды и сборные были отстранены от участия в международных турнирах.