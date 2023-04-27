Представители РФС в мае могут встретиться с президентом ФИФА Инфантино

Представители РФС могут встретиться с президентом ФИФА Джанни Инфантино в начале мая в Кыргызстане во время жеребьевки чемпионата Центральноазиатской ассоциации футбола (CAFA). Об этом сообщает Sport24.ru.

«Встреча между представителями ФИФА и РФС может состоятся в закрытом формате», - утверждает источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований из-за тяжелой политической ситуации в мире. Кроме того, страна была лишена права проведения нескольких крупных турниров.