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Представители РФС в мае могут встретиться с президентом ФИФА Инфантино

Глава международной организации прибудет в Кыргызстан на жеребьевку чемпионата Центральноазиатской ассоциации футбола (CAFA).
Представители РФС в мае могут встретиться с президентом ФИФА Инфантино
27 апреля 2023 18:45
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автор фото: РИА Новости

Представители РФС могут встретиться с президентом ФИФА Джанни Инфантино в начале мая в Кыргызстане во время жеребьевки чемпионата Центральноазиатской ассоциации футбола (CAFA). Об этом сообщает Sport24.ru.

«Встреча между представителями ФИФА и РФС может состоятся в закрытом формате», - утверждает источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований из-за тяжелой политической ситуации в мире. Кроме того, страна была лишена права проведения нескольких крупных турниров.

источник: Sport24.ru
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