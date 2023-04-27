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Лебеф призвал Лэмпарда покинуть «Челси» после поражения от «Брентфорда» 

После назначения 44-летнего специалиста лондонский клуб потерпел пять проигрышей кряду.
27 апреля 2023 18:57
автор: Глеб Шевяков

Бывший защитник «Челси» Франк Лебеф раскритиковал выступление «пенсионеров» в матче 33-го тура АПЛ с «Брентфордом».

Отметим, что «синие» проиграли своему сопернику со счетом 0:2.

«Я не знаю, как это комментировать. Могу лишь обратиться к Лэмпарду — уходи! Покинь пост немедленно! У тебя не выйдет что-то изменить в этой команде. Клубу необходима победа и три очка, чтобы не вылететь из чемпионата Англии. И это мы говорим о «Челси»! Тихий ужас. Оценивая игру футболистов, понимаешь, что они находятся на своем месте полностью заслуженно. Команде нужен некий импульс, чтобы встряхнуться. А сейчас они растеряли химию между собой», – приводит слова Лебёфа ESPN.

Добавим, что после назначения Лэмпарда временным главным тренером «Челси» потерпел пятое поражения подряд. В данный момент лондонцы располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 39 очков.

Английский клуб вылетел на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, дважды проиграв «Реалу» (0:2, 0:2).

источник: ESPN
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