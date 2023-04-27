Мэр Парижа назвала нелепым предложение «ПСЖ» о покупке стадиона «Парк де Пренс»

Мэр Парижа Анн Идальго назвала нелепым предложение «ПСЖ» о покупке стадиона «Парк де Пренс». Клуб готов заплатить 38 миллионов евро.

«Приобрести стадион подобного плана очень сложно, даже если сделку согласует президент страны. Может быть, это блеф со стороны «ПСЖ» или непонимание наших демократических правил», - приводит слова главы стоицы RFI.

В итоге переговоры по покупке арены зашли в тупик. Но парижане планируют подать официальную заявку на приобретение 81-тысячного стадиона «Стад де Франс».