Полузащитник «Краснодара» Боржес будет прооперирован после столкновения с Джикией 

Хавбеку «Краснодара» Кади Боржесу проведут операцию из-за полученной травмы в матче 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:4). Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Как утверждает источник, в настоящее время бразильский игрок находится в ожидании предстоящей медицинской процедуры. После проведенной операции 26-летний футболист не поможет «быкам» в чемпионате, так как не появится на поле до конца нынешнего сезона.

Напомним, что во время очной встречи «Краснодара» и «Спартака» Боржес в момент столкновения с защитником московской команды Георгием Джикией сломал лицевую кость, потеряв сознание на поле, после чего был доставлен в Боткинскую больницу.

Добавим, что Боржес присоединился к «Краснодару» в январе 2023 года. Всего за черно-зеленых он сыграл 11 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.