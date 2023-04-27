Лэмпард останется на посту главного тренера «Челси» до конца текущего сезона 

Временный главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не покинет свою должность до завершения нынешнего сезона. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство «пенсионеров» не планирует никаких изменений в тренерском штабе команды до окончания сезона-2022/2023. Сообщается, что будущий возможный наставник «синих» – Маурисио Почеттино может возглавить клуб ближайшим летом.

Добавим, что в настоящее время «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 39 очков после 32 проведенных встреч.

Лэмпард возглавил лондонцев в начале апреля и вместе с командой потерпел пять поражений подряд.