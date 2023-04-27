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Лэмпард останется на посту главного тренера «Челси» до конца текущего сезона 

После его возвращения лондонский клуб потерпел пять поражений кряду.
27 апреля 2023 20:16
автор: Глеб Шевяков

Временный главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не покинет свою должность до завершения нынешнего сезона. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство «пенсионеров» не планирует никаких изменений в тренерском штабе команды до окончания сезона-2022/2023. Сообщается, что будущий возможный наставник «синих» – Маурисио Почеттино может возглавить клуб ближайшим летом.

Добавим, что в настоящее время «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 39 очков после 32 проведенных встреч.

Лэмпард возглавил лондонцев в начале апреля и вместе с командой потерпел пять поражений подряд.

источник: Sky Sports
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