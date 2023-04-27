Зоммер планирует покинуть «Баварию» следующим летом

Вратарь «Баварии» Ян Зоммер рассматривает возможность своего ухода из немецкой команды по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Максимилиан Кох в своих соцсетях.

По информации источника, в Мюнхене разочарованы выступлением 34-летнего голкипера в последних встречах. Сообщается, что наставник «баварцев» Томас Тухель в следующем сезоне будет делать ставку на Мануэля Нойера, который к этому времени должен восстановиться от травмы. Поэтому швейцарец не хочет стать запасным вратарем команды и намерен продолжить карьеру в другом клубе.

Напомним, что Зоммер присоединился к «Баварии» в январе 2023 года. Всего за команду Бундеслиги он сыграл 20 матчей, пропустил 26 голов и отстоял шесть встреч на ноль. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в пять миллионов евро.