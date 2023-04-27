Зидан может вернуться в «Реал»

«Реал» планирует вернуть Зинедина Зидана на пост главного тренера команды. Об этом сообщает Foot Mercato.

Как утверждает источник, представители королевского клуба обсудили с французом возможность его возвращения в клуб. В Мадриде считают 50-летнего специалиста идеальной кандидатурой на замену Карло Анчелотти, который может сменить тренерский пост мадридцев на национальную команду Бразилии. Сам Зидан не против вернуться в команду, с которой завоевывал титул Лиги чемпионов три года подряд.

Ранее сообщалось, что он может возглавить «Ювентус».

Напомним, что Зидан уже тренировал «Реал» с 2016 по 2018 годы, а также с 2019 по 2021-й.