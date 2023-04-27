Кейн и Рэшфорд попали в стартовые составы «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» на матч АПЛ 

Тренерские штабы «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» объявили стартовые составы команд на матч 33-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что очная встреча пройдет сегодня, 27 апреля, на домашней арене «шпор» в Лондоне. Начало матча – 22:15 мск.

«Тоттенхэм»: Форстер, Порро, Дайер, Ромеро, Ленгле, Перишич, Хёйбьерг, Скипп, Сон Хын Мин, Ришарлисон, Кейн.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Шоу, Дало, Каземиро, Эриксен, Бруну Фернандеш, Антони, Санчо, Рэшфорд.

Добавим, что в данный момент «Тоттенхэм» располагается на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка после 32 матчей. «Манчестер Юнайтед» занимает четвертую строчку с 59-ю очками.