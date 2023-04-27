Де Брейне признался, что оказался один в раздевалке после победы над «Арсеналом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне дал комментарий после победы над «Арсеналом» (4:1) в матче 33-го тура чемпионата Англии. В этой встрече бельгиец оформил дубль.

«Я дал около 15 интервью. Когда я вернулся в раздевалку, большая часть команды уже уехала», - приводит слова футболиста Daily Star.

Добавим, что после этой игры «горожане», которые идут на втором месте в турнирной таблице АПЛ, набрали 73 очка и сократили отставание от «канониров» (75) до двух очков, имея две игры в запасе.

В следующем туре «Манчестер Сити» отправится в гости к «Фулхэму» (30 апреля), а «Арсенал» на своем поле примет «Челси» (2 мая).