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Гинер объяснил, почему перестал встречаться с игроками ЦСКА в раздевалке 

По словам бывшего владельца «армейцев», футболистам необходимо больше обращать внимание на указание тренера. 
27 апреля 2023 21:47
автор: Глеб Шевяков

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал по какой причине, отказался от своего присутствия в раздевалке команде после отставки Валерия Газаева.

«После ухода Валерия Георгиевича осознал, что футболисты видят во мне больший авторитет, чем в тренере. А так быть не должно, потому что он проводит работу с ними, поэтому они должны внимательно слушать указания наставника, а не общаться со мной. А ко мне относится можно как к дяде», – приводит слова Гинера «Матч ТВ».

Напомним, что Гинер владел ЦСКА с 2001 года. В 2020 году основным владельцем красно-синих стал ВЭБ.РФ. 62-летний функционер по-прежнему занимает должность президента московской команды.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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