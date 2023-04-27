В «Ростове» сообщили, что история конфликта с Талалаевым завершена 

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, что конфликт команды с главным тренером «Химок» Андреем Талалаевым полностью исчерпан.

«После его высказывания про то, что его команда «не растит Комличенко», он всех нас поздравил с праздником и пожелал успехов клубу. Поэтому конфликт команды с ним исчерпан. Мы не расцениваем это как нападки, а считаем, что он искренне поздравил нас», – приводит слова Рыськина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что между Талалаевым и главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным произошла словесная перепалка в связи с высказыванием наставника «Химок» о Николае Комличенко. В ответ на это тренер сборной России в грубой форме попросил своего коллегу молчать. После чего Талалаев поздравил Карпина с Пасхой.