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В «Ростове» сообщили, что история конфликта с Талалаевым завершена 

Желто-синие не имеют никаких претензий к наставнику «Химок» после того, как он поздравил с Пасхой представителей клуба. 
27 апреля 2023 23:21
автор: Глеб Шевяков

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, что конфликт команды с главным тренером «Химок» Андреем Талалаевым полностью исчерпан.

«После его высказывания про то, что его команда «не растит Комличенко», он всех нас поздравил с праздником и пожелал успехов клубу. Поэтому конфликт команды с ним исчерпан. Мы не расцениваем это как нападки, а считаем, что он искренне поздравил нас», – приводит слова Рыськина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что между Талалаевым и главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным произошла словесная перепалка в связи с высказыванием наставника «Химок» о Николае Комличенко. В ответ на это тренер сборной России в грубой форме попросил своего коллегу молчать. После чего Талалаев поздравил Карпина с Пасхой.

источник: «Спорт-Экспресс»
В «Ростове» сообщили, что история конфликта с Талалаевым завершена 
Желто-синие не имеют никаких претензий к наставнику «Химок» после того, как он поздравил с Пасхой представителей клуба. 
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