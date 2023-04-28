«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Тоттенхэмом», ведя по ходу матча со счетом 2:0

Футболисты «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 33-го тура чемпионата Англии. Встреча в Тоттенхэме завершилась со счетом 2:2.

По ходу матча команда Эрика тен Хага вела в счете. На 7-й минуте счет открыл Джейдон Санчо, а на 44-й Маркус Рэшфорд удвоил преимущество «красных дьяволов».

Хозяева поля отыгрались благодаря точным ударам Педро Порро на 56-й минуте и Сон Хын Мина на 79-й.

«Манчестер Юнайтед», набрав 60 очков в 31 матче, по-прежнему занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 54 очками поднялся на пятую строчку.

В 34-м туре 30 апреля «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Астон Виллой», а «Тоттенхэм» отправится в гости к «Ливерпулю».

Чемпионат Англии

33-й тур

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» – 2:2 (0:2)

Голы: Порро, 56. Сон Хын Мин, 79 – Санчо, 7. Рэшфорд, 44.