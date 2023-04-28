Тухель в присутствии гендиректора «Баварии» сломал спортивный инвентарь команды

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель во время одной из тренировок пришел в ярость и в порыве эмоций сломал стойку для обводки, сообщает Bild.

По данным источника, в гнев Тухеля привели многочисленные ошибки игроков во время выполнения тренировочных заданий. При этом за ходом тренировки наблюдал генеральный директор «Баварии» Оливер Кан.

Тухель возглавил «Баварию» в марте, сменив на этом посту Юлиана Нагельсманна, отправленного в отставку руководством команды. «Бавария» провела под руководством Тухеля семь матчей и победила лишь дважды, вылетев из Лиги чемпионов, из Кубка Германии и уступив лидерство в чемпионате страны. После 29 туров «Бавария» набрала 59 очков и проигрывает одно очко лидеру Бундеслиги – дортмундской «Боруссии».