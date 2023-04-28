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Тухель в присутствии гендиректора «Баварии» сломал спортивный инвентарь команды

Главный тренер мюнхенской команды разозлился на игроков клуба из-за их ошибок.
28 апреля 2023 00:38
автор: Александр Евграфов

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель во время одной из тренировок пришел в ярость и в порыве эмоций сломал стойку для обводки, сообщает Bild.

По данным источника, в гнев Тухеля привели многочисленные ошибки игроков во время выполнения тренировочных заданий. При этом за ходом тренировки наблюдал генеральный директор «Баварии» Оливер Кан.

Тухель возглавил «Баварию» в марте, сменив на этом посту Юлиана Нагельсманна, отправленного в отставку руководством команды. «Бавария» провела под руководством Тухеля семь матчей и победила лишь дважды, вылетев из Лиги чемпионов, из Кубка Германии и уступив лидерство в чемпионате страны. После 29 туров «Бавария» набрала 59 очков и проигрывает одно очко лидеру Бундеслиги – дортмундской «Боруссии».

источник: Bild
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