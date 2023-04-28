«Севилья» на последних минутах матча вырвала победу у «Атлетика»

«Севилья» вырвала победу у «Атлетика» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Встреча в Бильбао завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Победный гол был забит на 90+2 минуте матча с пенальти, который реализовал Лукас Окампос. Стоит отметить, что на 16-й минуте футболист хозяев поля Горка Гурусета забил гол, но судья после просмотра VAR отменил взятие ворот.

«Севилья» набрала 41 очко и поднялась на 11-е место в турнирной таблице Примеры. У «Атлетика» 46 очков и седьмое место. Клуб из Бильбао на три очка отстает от зоны еврокубков.

В 32-м туре 1 мая «Севилья» примет «Жирону», а «Атлетик» сыграет в гостях с «Мальоркой».

Чемпионат Испании

31-й тур

«Атлетик» - «Севилья» - 0:1 (0:0)

Гол: Окампос, 90+2 (пенальти).