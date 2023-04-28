Червчиенко неоднозначно воспринял идею переименовать московские улицы в честь легенд «Спартака»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил идею переименовать некоторые московские улицы в честь легенд клуба.

«На своей территории каждый развлекается так, как ему нравится. Сложно сказать, чем руководствуются люди, которых поражают такие идеи. Собрали всех в кучу, Николай Озеров - спартаковец, но он теннисист. Старостин - основатель клуба и многолетний руководитель. Черенков - да, легенда. Но почему не Романцев, а Бесков? Романцев выиграл больше. Это пурга, чтобы отвлечь болельщиков», - приводит слова Червиченко Metaratings.

Напомним, на столичном портале «Активный гражданин» началось голосование за переименование улиц, расположенных неподалеку от домашней арены красно-белых, в честь клубных легенд.

Болельщикам предложены четыре варианта: Николай Озеров, Николай Старостин, Федор Черенков и Константин Бесков.