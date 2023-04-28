Василий Уткин сравнил назначение пенальти в РПЛ с игрой в крысу

Известный комментатор и блогер Василий Уткин высказался об огромном количестве пенальти в матчах РПЛ.

«В чемпионате России, кажется, не надо нарушать правила, чтобы получить пенальти в свои ворота. Пенальти назначаются за шевеление травы, за пение птиц, за дуновения ветра, от которого тоже способны падать могучие форварды. В общем, все больше и больше это напоминает такую игру в крысу, какую-то живую шараду», - сказал Уткин в своем YouTube-канале.

Напомним, в восьми встречах 24-го тура РПЛ арбитры назначили десять 11-метровых.

Чаще всех право на пробитие пенальти получали футболисты «Ростова»., большинство из которых заработал Николай Комличенко.