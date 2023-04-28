Стали известны разногласия Дзюбы с «Локомотивом» по новому контракту

Московский «Локомотив» начал переговоры со своим нападающим Артемом Дзюбой по поводу нового контракта.

По информации телеграм-канала Ивана Карпова, стороны не против продолжить сотрудничество, но на разных условиях.

Клуб предлагает игроку контракт по схеме «1+1», футболист же настаивает на полноценном двухлетнем соглашении. Кроме того, ему не нравится, что руководство планирует уменьшить его зарплату.

Напомним, Дзба стал игроком железнодорожников в зимнее трансферное окно. За девять матчей в составе команды в чемпионате и Кубке России он забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.