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Стали известны разногласия Дзюбы с «Локомотивом» по новому контракту

Футболист и клуб приступили к переговорам по продлению соглашения.
Стали известны разногласия Дзюбы с «Локомотивом» по новому контракту
28 апреля 2023 11:06
автор: Александр Шульгин
автор фото: РИА Новости

Московский «Локомотив» начал переговоры со своим нападающим Артемом Дзюбой по поводу нового контракта.

По информации телеграм-канала Ивана Карпова, стороны не против продолжить сотрудничество, но на разных условиях.

Клуб предлагает игроку контракт по схеме «1+1», футболист же настаивает на полноценном двухлетнем соглашении. Кроме того, ему не нравится, что руководство планирует уменьшить его зарплату.

Напомним, Дзба стал игроком железнодорожников в зимнее трансферное окно. За девять матчей в составе команды в чемпионате и Кубке России он забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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