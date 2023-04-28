Дзюба мог перейти в «Локомотив» по протекции Слуцкого

Нападающий Артем Дзюба мог оказаться в «Локомотива» благодаря бывшему тренеру сборной России Леониду Слуцкому.

«Артём входил в шорт-лист футболистов, которых мы хотели пригласить в клуб в зимнее окно. Знаю, что Леонид Слуцкий приезжал на матчи «Локомотива» в ОАЭ, возможно, там могли быть какие-то разговоры, обмен мнениями, это нормально в межсезонье между тренерами и специалистами», - приводит инсайдер Иван Карпов слова генерального директора «Локомотива» Юрия Нагорных.

При этом гендиректор клуба отметил, что решающим в вопросе подписания 34-летнего форварда являлось мнение главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

Напомним, Дзба стал игроком железнодорожников в зимнее трансферное окно. За девять матчей в составе команды в чемпионате и Кубке России он забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.