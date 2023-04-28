Тренер «Зенита» Семак уверен, что РПЛ продолжает быть конкурентоспособной: Легко нам не бывает

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опроверг мнение, что сине-бело-голубые регулярно выигрывают РПЛ из-за ослабления турнира.

«Легко нам не бывает. Мы не находимся на две-три головы выше других клубов. Уровень интенсивности остался тем же. Классных игроков стало меньше. Возможно, качество стало ниже, но это не говорит о том, что чемпионат стал менее конкурентным», - приводит «Чемпионат» слова Семака.

Напомним, что «Зенит» выиграл четыре последних чемпионата России, начиная с РПЛ-2018/19. В текущем сезоне сине-бело-голубые лидирует с девятиочковым отрывом за шесть туров до конца турнира.