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Тюкавин посоветовал фанатам «Динамо» запастись терпением

Клуб празднует свое столетие, но не сможет порадовать болельщиков трофеем.
Тюкавин посоветовал фанатам «Динамо» запастись терпением
28 апреля 2023 11:48
автор: Александр Шульгин
автор фото: ФК "Динамо" (Москва)

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признался, что футболисты бело-голубых чувствуют особую ответственность перед болельщиками в год столетия клуба и выразил надежду на то, что в скором времени команда сможет завоевать один из трофеев.

«Самое главное, чего я бы сейчас пожелал - это терпение. Прекрасно понимаю, что все мечтают о трофеях. Мы идем к этому, стараемся. Очень обидно, что не получилось этого сделать в юбилейный год. Надеюсь, что это случится в скором времени. Также желаю всем здоровья, это самое важное. Спасибо, что приходите на трибуны и поддерживаете нас. Нам очень сильно помогает, когда вас много», - приводит слова игрока клубная пресс-служба.

Напомним, после 24 туров «Динамо» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

В то же время бело-голубые вылетели из Кубка страны, уступив тольяттинскому «Акрону».

В активе Тюкавина 32 матча в обоих турнирах, в которых он забил девять мячей.

источник: ФК «Динамо» (Москва)
Тюкавин посоветовал фанатам «Динамо» запастись терпением
Тюкавин посоветовал фанатам «Динамо» запастись терпением
Клуб празднует свое столетие, но не сможет порадовать болельщиков трофеем.
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