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ЦСКА готов получить предложения за Чалова и Дивеева

Оба футболиста играют за сборную России.
ЦСКА готов получить предложения за Чалова и Дивеева
28 апреля 2023 13:06
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, готов ли клуб продать в европейскую команду нападающего Федора Чалова и защитника Игоря Дивеева.

«Что касается интереса к Чалову и Дивееву из Европы, то сейчас, по моей информации, интереса нет. Но я не удивлюсь, если нашими игроками кто-то заинтересуется — всё-таки это игроки сборной», - приводит «Чемпионат» слова Бабаева.

Напомним, что Чалов в текущем сезоне РПЛ забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи в 24 матчах. На счету Дивеева один гол в 14 играх.

Контракты обоих футболистов истекают по окончании следующего сезона.

источник: Чемпионат.com
ЦСКА готов получить предложения за Чалова и Дивеева
ЦСКА готов получить предложения за Чалова и Дивеева
Оба футболиста играют за сборную России.
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