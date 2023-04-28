ЦСКА готов получить предложения за Чалова и Дивеева

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, готов ли клуб продать в европейскую команду нападающего Федора Чалова и защитника Игоря Дивеева.

«Что касается интереса к Чалову и Дивееву из Европы, то сейчас, по моей информации, интереса нет. Но я не удивлюсь, если нашими игроками кто-то заинтересуется — всё-таки это игроки сборной», - приводит «Чемпионат» слова Бабаева.

Напомним, что Чалов в текущем сезоне РПЛ забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи в 24 матчах. На счету Дивеева один гол в 14 играх.

Контракты обоих футболистов истекают по окончании следующего сезона.