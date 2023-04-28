РФС отклонил протест «Пари НН» на техническое поражение в пользу «Торпедо»

Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Пари НН» на аннуляцию технического поражения клуба в матче 20-го тура РПЛ с «Торпедо» и оставил в силе решение КДК.

Напомним, что поражение было присуждено за участие в матче полузащитника «Пари НН» Ярослава Михайлова.

Михайлов не имел права выходить на поле в минувшем матче из-за перебора желтых карточек. Два предупреждения в текущем сезоне он получил в матчах Второй лиги за петербургский «Зенит-2».

После перехода в «Пари НН» Михайлов заработал еще две желтые карточки. После четырех предупреждений за сезон футболист должен был пропустить следующую игру.

РПЛ не смогла блокировать участие Михайлова, так как электронная система управления соревнованиями лиги в автоматическом режиме не учитывает карточки, полученные в других турнирах.