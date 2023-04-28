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Агент Оздоева объяснил, почему сорвался переход футболиста в «Лилль»

По мнению Гаргаева, французская сторона не скрывала мотивов своего отказа.
28 апреля 2023 15:27
автор: Александр Евграфов

Агент полузащитника Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев рассказал, что футболист был близок к переходу в «Лилль».

По словам представителя игрока,французская сторона сама была заинтересована в переходе хавбека, но в дело вмешалась политика.

«Мы тогда были близки к переходу. Однако когда все это началось, пошла дискриминация, они сразу заявили, что теперь это невозможно. Но нужно отдать должное французской стороне, что они честно признались. Был ли Магомед расстроен? Нет, а чего расстраиваться? Случилось оно так – ну и ладно. Раз уж политика вмешалась в спорт – окей», – рассказал Гаргаев в интервью Metaratings.

После срыва перехода в «Лилль» в июле 2022 года Оздоев перешел из «Зенита» в турецкий «Фатих Карагюмрюк». Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 2,2 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Оздоева пять голов и четыре голевые передачи.

источник: Metaratings.ru
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