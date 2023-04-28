1 мая в Волгограде состоится Ретро-матч Победы «Лига Ставок Лига Легенд»

1 мая на стадионе «Волгоград-Арена» состоится матч «Лига Ставок Лига Легенд», где звёзды отечественного футбола, такие как: Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Олег Веретенников и другие, сыграют в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Игра пройдёт по мотивам легендарной встречи сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» 1943 года. Начало матча в 20:00, прямая трансляция на федеральном телеканале «Матч ТВ».

Команды приедут на стадион на автобусах прошлой эпохи, перед игрой пройдёт классическая для советского футбола церемония обмена букетами цветов, а судьи и футболисты выйдут на газон в стилизованной форме. В Центральном парке Волгограда в честь проведения ретро-матча запустят праздничный фейерверк, а первый удар по мячу произведёт современник тех событий – первый вице-президент РФС Никита Симонян.