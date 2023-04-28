Генсек РФС Митрофанов рассказал, как изменилось отношение УЕФА к российскому футболу

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, что говорить о возвращении российских команд в международные соревнования пока рано. Впрочем и о переходе в Азию тоже.

«Отношения с УЕФА у РФС такие же – хуже или лучше они не стали. Что касается сроков возвращения к соревнованиям, то тут вопрос в том, какое решение примет ФИФА. Если мы идем по пути Азии, то его надо принимать в начале июня. Если по пути Европы, оно может быть перенесено на следующий год», - цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские национальные команды и клубы от международных соревнований. В конце декабря 2022 года РФС создал рабочую группу, которая должна найти компромиссный путь возвращения команд в международные соревнования.