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Бэйл ответил на приглашение Райана Рейнольдса возобновить карьеру в «Рексеме»

Футболист прекратил выступления в 2023 году.
Бэйл ответил на приглашение Райана Рейнольдса возобновить карьеру в «Рексеме»
28 апреля 2023 16:17
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

«Рексем» через своих владельцев актеров Райана Рейнольдса и Роба Макэлхенни пытался убедить валийского футболиста Гарета Бэйла возобновить игровую карьеру и подписать контракт с командой. Однако игрок дал категоричный ответ.

«Нет, я наслаждаюсь временем вне футбола. Я начал в раннем возрасте и посчитал, что время пришло», - приводит слова футболиста Daily Mail.

По итогам сезона «Рексем» поднялся в Лигу 2 EFL (четвертый по силе дивизион чемпионата Англии).

Добавим, что Бэйл был капитаном сборной Уэльса и отыграл 111 матчей, забив 40 мячей. Его последним турниром стал чемпионат мира в Катаре. Также он выступал за «Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Реал» и другие команды.

источник: The Daily Mail
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