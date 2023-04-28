Дзюба начал переговоры с «Локомотивом» о продлении контракта

Агент Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы, подтвердил информацию, что стороны начали переговоры о продлении контракта. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Как отметил Гольдман, к данному моменту состоялась лишь одна встреча, на которой был озвучен желаемый срок нового соглашения. Вопрос заработной платы не является приоритетным для игрока.

Напомним, Дзюба стал игроком железнодорожников в зимнее трансферное окно, перебравшись из турецкого «Адана Демирспор» на правах свободного агента. За девять матчей в составе команды в чемпионате и Кубке России он забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.