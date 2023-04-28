В «ПСЖ» подтвердили переговоры с Рамосом о продлении соглашения

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье отреагировал на информацию о возможном продлении контракта с защитником команды Серхио Рамосом.

«Рамос - пример для других футболистов, он ключевой игрок в раздевалке. Я знаю, что в настоящее время между его агентами и клубом ведутся переговоры», - приводит слова специалисат итальянский журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, что испанец перебрался в парижский клуб из мадридского «Реала» в июле 2021 года на правах свободного агента. С тех пор он провел за клуб 52 матча, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.