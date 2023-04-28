«Динамо» и «Факел» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Тренерские штабы московского «Динамо» и воронежского «Факела» определились со стартовыми составами на матч 25-гот тура чемпионата России.

«Динамо»: Шунин, Фернандес, Даса, Майсторович, Скопинцев, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамале, Смолов.

«Факел»: Свинов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Альшин, Якимов, Мендель, Брахими, Аппаев, Гонгадзе.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 28 апреля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым. Стартовый свисток прозвучит 20:00 по московскому времени.