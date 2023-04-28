ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Динамо» и «Факел» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Встреча состоится сегодня, 28 апреля, в Москве.
«Динамо» и «Факел» объявили стартовые составы на матч РПЛ
28 апреля 2023 19:02
автор: Степан Шереметьев
автор фото: ФК "Динамо"

Тренерские штабы московского «Динамо» и воронежского «Факела» определились со стартовыми составами на матч 25-гот тура чемпионата России.

«Динамо»: Шунин, Фернандес, Даса, Майсторович, Скопинцев, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамале, Смолов.

«Факел»: Свинов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Альшин, Якимов, Мендель, Брахими, Аппаев, Гонгадзе.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 28 апреля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым. Стартовый свисток прозвучит 20:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
Минспорта потратило 226 млн рублей на подготовку финала Лиги чемпионов сезона-2021/22
Первоначально предполагалось выделение 373 млн рублей.
28.04.2023 19:21
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Краснодар» разгромил «Урал» и досрочно стал чемпионом Молодежной футбольной лиги
«Краснодар» разгромил «Урал» и досрочно стал чемпионом Молодежной футбольной лиги
Досрочному чемпионству «Краснодара» помогла ничья «Зенита» в матче с «Чертаново»
28.04.2023 19:16
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Динамо» и «Факел» объявили стартовые составы на матч РПЛ
«Динамо» и «Факел» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Встреча состоится сегодня, 28 апреля, в Москве.
28.04.2023 19:02
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В «ПСЖ» подтвердили переговоры с Рамосом о продлении соглашения
Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.
28.04.2023 18:54
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» проведут матч в Нью-Йорке
Игра состоится летом 2023 года.
28.04.2023 17:41
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Дзюба начал переговоры с «Локомотивом» о продлении контракта
Дзюба начал переговоры с «Локомотивом» о продлении контракта
Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года.
28.04.2023 17:16
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Гарначо продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
Новое соглашение футболиста рассчитано до 2028 года.
28.04.2023 16:34
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Бэйл ответил на приглашение Райана Рейнольдса возобновить карьеру в «Рексеме»
Бэйл ответил на приглашение Райана Рейнольдса возобновить карьеру в «Рексеме»
Футболист прекратил выступления в 2023 году.
28.04.2023 16:17
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Генсек РФС Митрофанов рассказал, как изменилось отношение УЕФА к российскому футболу
По мнению руководителя, пока о каких-то кардинальных изменениях говорить рано.
28.04.2023 16:02
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика