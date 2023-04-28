«Краснодар» разгромил «Урал» и досрочно стал чемпионом Молодежной футбольной лиги

Футболисты «Краснодара» досрочно стали чемпионами Молодежной футбольной лиги. В матче 25-го тура они на своем поле обыграли «Урал» со счетом 5:1.

Основной преследователь «Краснодара» «Зенит» не смог победить «Чертаново». Встреча завершилась со счетом 3:3.

«Краснодар» набрал 38 очков в 15 матчах финальной части турнира и, опередив «Зенит» на 9 очков, стал недосягаемым для санкт-петербургской команды. Третье место в группе 1 занимает ЦСКА, победивший «Локомотив».

Для «Краснодара» это первый титул в Молодежной футбольной лиге. В прошлом сезоне команда стала победителем ЮФЛ-1.