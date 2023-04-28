Минспорта потратило 226 млн рублей на подготовку финала Лиги чемпионов сезона-2021/22

Министерство спорта России потратило 225,9 млн рублей на подготовку к финальному матчу Лиги чемпионов в 2022 году, следует из проекта Федерального закона «Об исполнении федерального бюджета за 2022 год».

Генеральный директор оргкомитета ЧМ по футболу 2018 года Алексей Сорокин отметил, что первоначальные субсидии составляли 373,7 млн рублей.

«Какие-то деньги от УЕФА и федерального бюджета были потрачены, потому что мы почти вплотную подошли к проведению финала. Не могли же мы начать подготовку к игре за месяц до ее начала. Но в момент, когда финал у нас отняли, мы нанесли отсечку, больше ни за что не платили и остаточные средства вернули в УЕФА и Минспорта РФ», - цитирует Сорокина «РБ Бизнес».

Финальный матч Лиги чемпионов должен был состояться 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге, но в феврале УЕФА перенес матч в Францию.