Хави рассказал, вернется ли Месси в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави вновь прокомментировал информацию о возможном возвращении аргентинского нападающего Лионеля Месси в каталонский клуб.
«Пока мы не знаем, случится возвращение Лео или нет. Еще слишком рано об этом говорить», - приводит слова испанского специалиста Diario Sport.
Ранее сообщалось, что каталонцы предложили форварду контракт до лета 2025 года с зарплатой 25 миллионов евро за сезон.
Отметим, что действующее соглашение 35-летнего футболиста с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.
источник: Diario Sport