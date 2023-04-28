Хави рассказал, вернется ли Месси в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави вновь прокомментировал информацию о возможном возвращении аргентинского нападающего Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Пока мы не знаем, случится возвращение Лео или нет. Еще слишком рано об этом говорить», - приводит слова испанского специалиста Diario Sport.

Ранее сообщалось, что каталонцы предложили форварду контракт до лета 2025 года с зарплатой 25 миллионов евро за сезон.

Отметим, что действующее соглашение 35-летнего футболиста с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.